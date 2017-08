Nå som «sommeren» er ved veis ende, er det på tide å pakke vekk de hvite AF1’sa og finne frem noe som tåler litt mer vœr. I den anledning har Nike nylig lansert at det vil komme en low-top versjon av den vantette Lunar Force 1 Duckbooten deres. Den har tidligere vœrt å se i High-top varianter men nå kommer altså low-top for mer hverdagslig bruk. Skoene består av et vanntett materiale med hits av brunt skinn på tunga og helen.

Nike Lunar Force 1 Duckboot vil vœre å finne i butikke i oktober.