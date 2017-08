Back in the day da Bill Bowerman trente unge sprintere på banene i Oregon skadet Kenny Moore seg, en av de beste langdistanseløperne som følge av at han løp i et par Tiger TG-22, en sko designet for høydehopp. Når det ble oppdaget hvor dårlig denne skoen presterte på løpebanen startet Bowerman å bygge en sko for å tjene akkurat det formålet den var ment for. Resultatet var Tiger Cortez, en sko med mer innebygd polstring og ankelstøtte enn tidligere. Så ble Nike grunnlagt og Nike Cortez ble født.

Nå vender Cortezen tilbake i tre nye colorways til ære for Kenny Moore. Uten hans skade på løpebanen ville kanskje aldri Bowerman satt i gang å designe en slik sko. De nye Cortezene kommer i gult, blått og hvitt. Den hvite skoen har «Moore» skrevet i håndskrift på siden, akkurat slik prototypen han brukte på den tiden hadde.