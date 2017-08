Tidligere denne uka skrev vi om Skeptas Signatur Nike Air Max 97 «Sk». Nå har skogiganten offentliggjort en collab mellom UNDEFEATED og deres 20-års jubilant. Skoene har en all black upper med et rødt panel med UNDEFEATED branding og et grønt sidepanel som går rundt hele skoen som får de til å poppe ekstra. De er også branda med en rød Nike swoosh på innersiden av skoene og på tunga, samt en Air Max logo på skoenes heal-strap.

Nike Air Max 97 x UNDEFATED er satt til å droppe fredag, 1. september hos utvalgte forhandlere.