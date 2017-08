Den britiske Grime artisten Skepta har nå fått sin egen signatursko i en Nike Air Max 97. 97’erne som har 20-årsjubileum i år var angivelig en av de første parene med sneakers Skepta noen gang kjøpte for egne penger. Den nye taken på klassikeren er inspirert av Air Tuned Max fra 1999, med bruk av samme fargepalett. Den inneholder blant annet detaljer som en «SK» logo som en hyllest til Air Max TN og et refleksivt materiale rundt hele skoen upper. Se bildene ovenfor!