Nike Air Max 90 Denim And Corduroy

Den tidløse klassikeren Air Max 90 har siden 1990 blitt sluppet i utallige mange fargekomboer og forskjellige tekstiler. Nå er den alltid like aktuelle skoen fått en ny makeover. Denne gangen har den fått ola/dongeristoff overhaling, med forskjellige sjatteringer av blå. Uppern har også fått et panel i kordfløyel som gjør denne utgaven ganske karslig. Skoene har hvit Air-såle med gum bottoms for å separere føttene dine fra bakken. Det har ikke kommet noen offisiell slipp-dato på disse enda, men Kingsize oppdaterer deg så snart vi vet!