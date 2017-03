Nike Air Max 1 Ultra 2.0 «Sport Red»

Nike’s Air Max Day går av stabelen i løpet av et par uker. I den anledning er det en god del OG’s som gjør comeback. En av disse er en 2.0 utgave av Air Max 1 «Sport Red» som Tinker Hatfield introduserte til verden for snart tredve år siden. Den har fått beholde den orginale colorwayen, men dette er en modernisert special edition som har fått en Ultra-behandling, så skoene er mye lettere. Panelene på upper’n er sømløse og tunga har byttet ut Nike Air-logoen til fordel for Air Max Day-datoen 3.26.