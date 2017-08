Den ikoniske Air Force 1 for en logo makeover, all over! Selvom modellen har kommet ut i hundrevis av forskjellige colorways tidligere har den aldri kommet ut slik som dette før. Nå kommer den med «Nike Air» logoer skamløst over hele skoens upper. Skoene kommer i helskinn med en tradisjonell hvit Air Force såle. Skoene kommer i hvitt, sort og rødt å forventes å droppe 19. august gjennom utvalgte Nike forhandlere.