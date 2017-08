BMX guruen Nigel Sylvester viser en ‘typisk’ hverdag via Youtubeserien sin Go!. I tidligere episoder har han vœrt i New York, Los Angeles og Tokyo. Denne gangen får vi se Nigel cruise rundt i Dubais gater på sykkelen sin. Hele serien er filmet fra Nigels ‘point of view’ og er ganske nyskapende i måten det hele er sydd sømløst sammen.

Sjekk den nyeste episoden av Go! her!