Nico & Vinz «Intrigued»

Nico & Vinz er endelig tilbake med ny musikk! Etter en tid med mye unødvendig spekulering fra pressen om guttas forhold til managere, økonomiske rot og lite salgstall, er de endelig tilbake med ny låt. Låta er produsert av Neff-U. Den har fine melodier, fengene refreng, så det blir spennende og se hvor denne låta tar dem.

Nico og Vinz har i lengre tid oppholdt seg i LA hvor de har fått jobbe med noen av verdens største produsenter og låtskrivere. Etter det man ser på sosiale medier og hører over dammen, har Vinz blitt en av yndlingene til superprodusenten Scott Storch, som står bak melodilinjer og produksjoner til klassikere som: «You Got Me (featuring Roots, Erykah Badu & Eve)», «Still D.R.E.» (Dr. Dre featuring Snoop Dogg), «Baby Boy» (Beyoncé featuring Sean Paul) og «Lean Back» (Fat Joe featuring Remy Ma).

Se videoen under saken!