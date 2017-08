Netflix Har Begynt Å Selge Weed

Netflix har startet med produsering av lovlig marijuana for å promotere sine nyeste show.

Deres nye kolleksjon «The Netflix Collection» med marijuana består av 10 forskjellige strains av planten og er designet til å nytes til hvert sitt show. Tanken bak er som dem sier selv i en pressekonferanse: «sillier shows may be more indica dominant, while dramedies will be more sativa dominant to help the more powerful scenes resonate.»

Seriene deres dette gjelder for er blant annet «Wet Hot American Summer», «Orange is the New Black» og «Arrested Development».

Hittil har kolleksjonen kun vœrt tilgjengelig på et medical marijuana pop-up event i Hollywood i helgen som var.