Den unge Bay Area rapperen, Nef The Pharaoh, har gjort seg bemerket på scenen i 2016 – og er signet Signet til E-40s label, Sick Wid It.

Nå er Nef tilbake med en ny musikkvideo til låta «Born Leaders», der han får dra hjelp av ingen andre enn det voksende stjerneskuddet, G-Eazy. Kjemien mellom de to rapperne fungerer svært godt, og vi skal ikke se bort fra at vi får høre mer samarbeid av de to i fremtiden.