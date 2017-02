Nav, mest kjent for sitt arbeid med Travis Scott og Belly, er klar for ny albumrelease denne måneden. Den Toronto-baserte artisten er på vei til å bli et stort navn, og er allerede anerkjent av de største artistene i Canada.

Nav annonserte sitt debutalbum for noen dager siden, og rullet ut første låt fra prosjektet i dag. Det er ingen andre enn The Weeknd som er med på låta «Some Way.» Stjernegutten åpner låta med sin karakteristiske stemme, mens Nav følger opp låta med et laidback vers. Første smakebit virker svært lovende, og vi ser frem til rapperens debut.