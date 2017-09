Natnael (22) og Adonias (21) er to artister fra Oslo øst som gjort sin egen greie innenfor rap og sang de siste årene. I 2014 slapp Natnael låta «Good Day» i samarbeid med Fela og adidas Originals Experience som ble arrangert da. Nå er sangeren tilbake med en ny låt med rap-kollega Adonias hvor gutta har beveget seg over på et mer Funky sound med låta «Funky On». Gutta sier selv om låta;

«Sangen «Funky On» er egentlig et eldre prosjekt som vi bragte til live igjen. Det er så lett å glemme prosjekter når det kommer andre på løpenede bånd. Nå er det lenge siden sist og vi begge følte at det var på tide å droppe noe nytt» – Natnael

«Det er en energisk og god låt som vi føler vi har klart å legge vårt eget preg på. Vi ble fort fanget av viben og vi så for oss hele sangen etter bare å ha hørt beaten noen få ganger. Gode vibber og GOD energi var en viktig del av prosessen» -Adonias

Hør tracken over og forvent å hør mer fra Natnael og Adonias i løpet av nœrmeste fremtid!