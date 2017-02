Nå kan du golfe i Air Jordan 1s

Air Jordan 1 fyller 30 år i 2017, og det er det selvfølgelig på plass med en ordentlig feiring.

Det kommer flere eksemplarer fra den store jubileumsfesten, og en av modellene kommer for golferne der ute. Michael Jordan er kjent for sin forkjærlighet for golf, og nå kan du sprade rundt de 18 hullene på banen, i de fresheste kicksa på fairwayen. Dette er sikkert til en stor plage for mange av de etikette-gnålende golferne der ute, men hvem bryr seg? Det er Air Jordans!