Nå kan du bli del av Adidas’ designteam!

Adidas roper inn alle kreative unge designspirere til å søke på deres toårige trainee program på deres eget Design Academy. Det er fire forskjellige programmer tilgjengelig, med fokus på enten klær, grafisk design, sko eller materialer. Det blir mulighet til å jobbe med alt fra stil til ytelse og originaler, sammen med Adidas´design team. Designere som blir valgt ut vil bli utplassert på hovedkvarterene til Adidas i Portland, Oregon, eller Herzogenaurach, Tyskland.

Akademiet byr på store læringsmuligheter som et av verdens største og ledende sportsmerker. I løpet av programmet vil man få være med på arbeid med design, markedsføring og innovasjon, som vil gi deltakerne tverrfaglig kunnskap om hvordan merkevaren opererer. Deltagerne vil også få muligheter til å reise utenlands for oppdrag, til steder som Shanghai, Tokyo, Portland eller Herzogenaurach.

Det er ikke første gang Adidas inviterer unge talenter til bli med i designteamet. Akademiet er spesielt rettet mot nye talenter, og søknadsskjemaet nevner at de vil akseptere maksimalt to års erfaring – som inkluderer praksisplasser og freelance arbeid.

Programmene vil ta fremadstormende designere igjennom en ”bak-kulissene” prosess fra tanker og utvikling – til å få produktene ut på hyllene.

Fristen for å søke er 15 april 2017, og programmet starter 1. oktober 2017. Adidas skriver at de er på jakt etter personer som har en lidenskap for sport og som ikke ikke nøyer seg med «bra nok». Du kan se mer detaljer om Academy programmet og søke her.

Så om du har ideer til hvordan det nye designkonseptet til Stan Smith, eller NMD bør se ut, så send en killer søknad asap!