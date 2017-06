Travis Scott - «Birds In The Trap»

Hvis du trenger en introduksjon til Travis Scott, har du virkelig sovet de to siste årene. Den unge rapperen, signert til T.Is label, Grand Hustle, har stått bak flere av dette tiårets største anthems. Fra «Antidote» til «Goosebumps», har vi hørt han spilles før samtlige konserter og afterparties.

Nå er han endelig ute med videoen til «Birds In The Trap», på Youtube, og i kjent Travis stil, får vi et nokså kunstnerisk uttrykk. Videoen byr på en ni minutters lang intro, før vi får se selve musikkvideoen, som holder en svært mystisk atmosfære.