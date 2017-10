Sensuell, Old School R&B, er hva DVSN leverte på sitt debutalbum i fjor. SEPT. 5TH var en mektig start for den kanadiske duoen, bestående av Daniel Daley og produsent Nineteen85, men det var fortsatt rom for dem til å blomstre til noe helt spesielt. Potensialet var åpenbart, så det var håp om at utviklingen deres ville fortsette under Drake’s OVO Sound, plateselskap. hvordan de har utviklet seg, er den mest spennende delen av deres utgivelse. Som en R&B-gruppe er det vanskelig i dagens musikkindustri å slå igjennom, men hvorvidt duoen kan fortsette å bygge sin egen vei er spørsmålet.

DVSN er et av de største mysteriene i musikk akkurat nå: Du hører aldri om duoen i rampelyset, og de ser ut til å fortsette å holde en lav profil, og lar sine musikalske egenskaper snakke for seg selv. Med dette nye albumet Morning After garanterer jeg at mange flere mennesker vil bli introdusert til duoen.

Det var ikke en stor overraskelse da DVSN for det meste forsvant etter SEPT. 5TH. De slapp svært lite musikk etter debuten deres. De fleste artistene i OVO Sound, ligger lavt mellom utgivelser, en stille leir fullt av talentfulle sangere, låtskrivere og produsenter som bare viser seg når det er på tide å jobbe mot sine prosjekter. Nå, etter å ha levert noen få sterke singler, er DVSN endelig tilbake med albumet Morning After.

Morning After utfordrer lytterne til å sette sammen sitt eget puslespill, trekke fragmenter fra det og trekke sine egne konklusjoner. Tillit, ensomhet, usikkerhet, hundrevis av netter verdt følelser. Det har alltid vært et mysterium rundt gruppen, noe som kan gjøre det vanskelig å forstå, akkurat hva de prøver å sikte mot. For DVSN, legger dette bare til intrigen. Selv om den generelle historien bak Morning After er mye vi kan relatere oss til, føles det litt for kryptisk på enkelte punkter.