Den britiske produsenten, Mura Masa, har bygd seg en stødig karriere det seneste året, og har satt lista høyt for sin debut. Nå er albumet her, og skuffer gjør det ikke. Prosjektet byr på bidrag fra A$AP Rocky, Desiigner, Bonzai, Charli XCX, NAO, Jamie Lidell, Christine and The Queens, Damon Albarn, Tom Trip — og blir et stort univers av sjeldne produskjoner og nye tanker.