MoStack – «HIGH STREET KID» 

I løpet av de seneste årene, har MoStack blitt en relativt stor artist på musikkscenen i England. Fra sine egne bangers, «No Buddy» og «Fuck This Generation», til å samarbeide med Tinie Tempah på «We Play No Games», J Spades på «Nobody», og Sneakbo på «Right Now.» Den mystiske London-rapperen gjennomfører sjelden intervjuer, og har et kjennetegn for å ha på tracksuits, hoodies, hatter og solbriller.

Nord London’s lovende Grime stjerne, MoStack, holder hypen sin gående og slapp sin andre mixtape, HIGH STREET KID, i dag! Tapen inneholder 10 låter med gjester som J Hus, Krept fra Gruppa «Krept & Konan» og fler!