Montell2099 Ft. 21 Savage «Hunnid on the Drop»

Via Red Bull Sound Select programmet har det elektroniske musikk talentet Montell2099 fra New Zealand samarbeidet med ingen ringere enn 21 Savage. Resultatet blei låta «Hunnid on the Drop». Red Bull Sound Select er et fantastisk opplegg for godt etablerte og uerfaren artister, hvor de gir dem muligheter og rom for å utvikle seg i profesjonelle omgivelser. Red Bull Sound Select gjør alt fra å arrangere konserter til og samle dyktige folk fra alle verdens kanter i musikk-studioer de har rundt i flere byer i verden.