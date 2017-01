Når det kommer til den kvinnelige siden av rapgamet, er det få som kan måle seg med Missy Elliot. Når dronningen av gamet teamer opp med Pharell Williams i tilleg, da vet du at det er kvalitet i bevegelse.

Missy er nå ute med video til Pharell samarbeidet «WTF», og holder ikke tilbake for noe. ME henter tilbake sounden hun bar så kraftig på albumet, Under Construction, og videoen er inget unntak. Den er tøff og bisarr.