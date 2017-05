Missy Elliot, Eve og Lil Kim på samme låt? What up!

Missy Elliot lanserte låta, «I´m Better» allerede i januar, men fikk dessverre ikke den ønskede comebacken hun fortjener. Men tvil ikke, for nå har Missy rekruttert både Eve og Lil Kim til den splitter nye OG remixen – og det er ingenting som varmer et gammelt hiphop hjerte mer. Våre gamle heltinner holder det selvfølgelig ekstra G på låta, og det er fortreffelig å høre de sammen igjen! Big UP!