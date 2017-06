MISBHV SS18

Det polske streetwear merket MISBHV har gitt ut vårkolleksjon for 2018 med navnet ”Do you still think of me”

Merket fortsetter å by på edgy streetwear, som denne gangen er inspirert av den usannsynlige kombinasjonen av sykkelsport og 80-talls rave.

Med røtter fra Kraków, har MISBHV de seneste årene erobret motebyer som Paris, Milano og Shanghai. Merket har blitt kåret til topp 3 streetwearbrands av highsnob 2 år på rad, og blir ofte sett brukt av folk som ASAP Rocky, Rihanna og 2 Chainz.

Kolleksjonen viser stor variasjon i stil, da den byr på alt fra tracksuits, cowboy boots i slangeskinn, skinnjakker, den typiske college jakken med en croppa vri, og en oversized regnjakke i lakk. MISBHV har sjeldent holdt seg innen minimalistiske rammer, og skuffer heller ikke denne gangen.

Futur store på Løkka er eneste butikk i Norge som har merket i butikk, så vi håper å se denne kolleksjonen i hus etterhvert også.