En liten uke etter at Mike WiLL Made-It slapp mixtapen «Ransom 2 », er han nå ute med video til låta «On The Come Up». På låta har han med seg den albumaktuelle rapperen Big sean . På tapen har han og med seg de aller største navnene i gamet som: Migos, Kendrick Lamar, Lil Wayne, Pharrell. 2 Chainz, YG, 21 Savage og Rihanna