Neste uke er det duket for Migos sitt andre studioalbum, Culture, og forventningene er skyhøye.

Vi har allerede fått høre svært gode utdrag fra skiva, og «Bad And Boujee» har nærmest blitt et historisk spor. Nå er de ute med sin fjerde singel fra den kommende prosjektet, og denne gang med tittelen «What The Price.» Migos har hatt eksepsjonelle beats på alt Culture relatert, og «What The Price» er inget unntak.