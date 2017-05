I år har Øyafestivalen virkelig slått på stortromma for hiphop fansen og booket like gjerne inn super-trioen, Migos. Den Atlanta baserte gruppa trenger ingen spesiell form introduksjon, da de har kapret alt av både hitlister og gjestevers de seneste årene. Det som er 100% garantert, er at dette vil bli et utsolgt arrangement – og du har dårlig tid på å skaffe billetter! Migos spiller på onsdagen, vi ses der!