Migos holder ikke noe igjen på den nye bangern «To Hotty»

For et år det har vært for trioen, Migos så langt. debutalbumet, Culture sertifisert platinum gull, med låter som《Bad and Boujee》og《T-Shirt》. Nå har hver og en medlem av Migos, individuelt, levert ny musikk de siste ukene – som har blitt tatt godt imot fra fansen verden rundt. Vi har sett trioen på en rekke gjesteopptredener, og i dag er de tilbake med bangeren, «To Hotty», som er en hyllest til den tidligere WWE Superstjernen Scotty 2 Hotty.