Migos freestyler fra en barnebok på The Cruz Show

Migos, har uten tvil, en av tiårets meste etterlengtede skiver, og det med svært god grunn. Med x antall artister på markedet, har kvaliteten på rapmusikk sunket betraktelig. Derfor er det viktig med eksepsjonelle artister, som kan lede vei for de neste årene i epoken.

Atlanta-trioen, slipper albumet, Culture, på fredag, og har gjort en rekke promo de siste ukene. I går besøkte de radioshowet, The Cruz Show, hvor de snakket om albumet. Cruz ga gruppa en utfordring om å rappe fra barneboken, «Llama Llama Red Pajama», over «Bad And Boujee» beaten. Den underholdene trioen sa selvfølgelig ikke nei, og det hele ble et morsom innslag.