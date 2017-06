Migos er et navn de fleste bør har hørt om nå. Den Lawrenceville, Georgia baserte rapp gruppa ga i 2016 ut debut skiva Culture, samt super hitten «Bad and Boujee» plus masse masse mer. Gutta annonserte tidligere denne uka at Culture 2 er på vei!

«Do You Love Me» er fra DJ Stevie J’s Mixtape Appreciation.

Du kan få med deg Migos under årets Øya festival Onsdag 9 Aug, og dette er guttas første konsert i Norge.

Hør låta under saken!