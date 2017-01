Den eminente super-trioen, Migos, har stått bak fler av nåtidens største bangers. fra «Versace», til «Bad And Boujee», har de holdt seg aktuelle siden dag en. Deres seneste album har vært utsatt en rekke ganger, men nå er endelig Culture her

Culture, har vært en av de mest forventingsfulle skivene siden A$AP Rockys debutalbum, Live. Love. ASAP. Gruppa består av Quavo, Takeoff og Offsett, som danner grunnlaget for den familieære trioen. En ting er helt sikkert, det nye rap-miljøet har et høyere gjennomsnitt på utgivelser enn sine forgjengere. I mange tilfeller er dette et kompensasjons problem i forhold til kvalitet, men med Migos, er ikke dette tilfellet.

Skiva starter med låta, «Culture», hvor de har med seg Dj Khaled for en liten «peptalk» på slutten av sporet. Gruppa setter standarden for sounden innen de fire første barsa, og produksjonsmessig, er skiva den hellige gral. Tonen og stemningen, ligger både høyt og lavt samtidig – noe som lett kan oversees for et utrent øre. Å lage et tilbakelent lydbilde, mens man bevarer den høye energien, er en kunst få kan. Dette er bluesens spesialitet, og selv om musikken ikke kan sammenlignes, kan man dra paralleller med artister som B.B King – når det kommer til vibe og presisjon. Det skader heller ikke at Lil Uzi Vert, Travis Scott og Gucci Mane, bidrar til skiva.