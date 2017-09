I anledning Metro Boomins 24-årsdag har produsenten sluppet en ny track med Travis Scott med navnet «Blue Pill».

«Thats why I’m floatin’ off that blue pill, blue dream / It got me like I-iii-I / I’m a rockstar rollin’, Shabba I got ranks / I been rollin’, rollin’, I can’t stop, I can’t / I’m rollin’ off that blue pill, blue dream»

Boomin delte låta via sin twitter og brukte hashtagen #daysafter som antageligvis hinter til at sporet kommer til å vœre på Travis Scotts beryktede neste album Days After Rodeo. Hør «Blue Pill» under.