Meld deg på Gatekunstprosjektet i dag!

Ungdomsprosjektet Gatekunst (GKP) er endelig tilbake. Fra i dag har du mulighet til å melde deg på (påmelding 24. mars – 21. april). Meld deg på her.

I denne sjette utgaven av prosjektet er det fokus på å pushe de unge talentene i større grad enn tidligere. Målet med prosjektet er å gi unge lovende en reell læringsarena der de kan få oppleve hvordan det er å være artist i den virkelige verden.

Som deltaker vil du få veiledningen i form av workshops der du samarbeider med kjente og etablerte artister. Også artister som tidligere har vært en del av GKP vil bli hentet inn som mentorer. Mentorene plukker ut talenter og hjelper de med studioprosesser, øving mot konsert og tanker rundt artistisk profil.

Sluttresultatet blir en plateutgivelse og en konsert der artistene og de unge talentene opptrer sammen. Det vil også bli en 10 episoders serie som vil vise frem alle prosesser som foregår gjennom prosjektet.

GKP ønsker vi å fremme originaler og bidra til en mangfoldig kultur innenfor underholdningsbransjen. Utgangspunktet er alltid

ungdommenes egne interesser, drømmer, talenter og ressurser, og prosjektet er en fantastisk mulighet for erfaring, kunnskap, inspirasjon og nettverk.

Prosjektet har tidligere blitt årlig arrangert i regi av

hiphop-kollektivet Forente Minoriteter, som er et kompetansesenter for ungdom og de som arbeider med ungdom.

Ezzari, Turab og Satilmis -«Liten sirkel»

Forrige fredag kom kom den første låten «Liten sirkel» (låta er listet hos P3), som er gjestet av unggutaa Ezzari, Turab og Satilmis.

Tematikken til låta passer godt inn i Gatekunst. Prosjektet har stort fokus på å gi ungdom den kunnskapen de trenger for å unngå fallgruver. «Liten sirkel» omhandler tema som er svært relevant for gutta som begynnes å bevege seg inni musikkbransjen. Låta handler om at det er viktig å holde på sirkelen sin, kjernen av ekte venner, og at man må passe på å ikke bli bitt av slangene der ute.

Mer om gutta

Turab er Gatekunst-veteran, og har vært med helt fra starten. Siden sist har han kommet med en rekke utgivelser og radiolistinger. Du har kanskje hørt hans låtene «Ukedager» og «Shawty» med Satilmis.

Satilmis er bare 17 år fra Sjetten. Rapperen har fått en del buzz via låter som «Flow Check» og «I.T.P.D» (begge produsert av Sondre Haftorsen), samt den offisielle remixen av svenske Jireels «Här & Nu» med YOMi BAi$A.

Ezzari avsluttet 2016 med et brak, da han ga ut debut-låtene/videoene «Blå Lapper» og «Engler». 2017 startet minst like godt, med signering med Universal Music og opptreden på by:Larm.