Meek Mill har med dette allerede sluppet seks musikkvideoer fra hans nyeste prosjekt Wins And Losses. Den nye videoen til låta «Save Me» switcher mellom to scener der vi ser rapperen gå gjennom en tom skole og stående på et gatehjørnet i full smoking. Låta handler om oppturer og nedturer Meek har hatt i løpet av sitt liv og hood mentaliteten han prøver å kvitte seg med. Sjekk videoen over!