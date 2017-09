Etter nesten et års stillhet er nå Hønefoss-rapperen Mads Veslelia igjen aktuell med den nye singelen «House Parties Over Clubbing». På den nye låta rapper Veslelia om hvorfor han heller er på hjemmefest fremfor å dra ut på byen.

Veslelia har tidligere blitt beskrevet som norges svar på Eminem, dette er mye på grunn av tempoet og flowen i låtene hans som ikke så mange andre norske rappere kan matche. Helt siden starten har Mads gjort det aller meste selv, og fortsatt står han støtt på egne ben når det kommer til hva tekster, musikk og videoproduksjon angår.

Med tidligere låter som «Wannabe», «Scarface of Facebook» og «I Don’t Fuck Around» som alle har blitt streamet over en million ganger hver seg på Spotify er det tydelig at Hønefoss-rapperen er inne på riktig spor.

I den nye låta og videoen «House Parties Over Clubbing» som er produsert av Mantra ser vi Mads chille hjemme i criben med en gjeng utstillingsdukker. Som han selv sier om videoen;

«Jeg har alltid vært veldig hands on med alt jeg gjør, spesielt under redigeringsprosessen av mine videoer, så i stedet for å plage livet ut av andre ville jeg heller gjerne gjøre jobben selv da jeg elsker å pirke, finpusse og skape eksakt den visjonen/følelsen jeg ser og føler i mitt eget hode. Det var veldig gøy å filme denne videoen, og da sikter jeg mest til det å kline med utstillingsdukkene på settet. Og selv om det kun var kameramann og min manager på stedet, føltes det virkelig ut som en ekte fest og at jenter så på meg fra alle kanter. Kos!» – Mads Veslelia