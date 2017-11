Madcon tilbake på norsk!

Yosef: Jeg føler først å fremst at dette er noe vi gjør for oss, så vi har gjort akkurat det vi vil gjøre, i den tiden vi vil gjøre det, på den måten vi har lyst til å gjøre det. Og selvføgelig det skal jo ut, så på sett og vis så er det jo for folket, men det er bare det vi har lyst til å gjøre konstant, men jeg merker at når han pushet det igjennom er det noe som har ligget inni oss. Og nå får vi det ut. Så det er ikke noe vi nå gir tilbake til folket. Vi er ikke der, det her er det vi kommer fra, det er det vi elsker, det er det vi brenner for! Det er det vi vil nå, og her er vi.

Nå er dere aktuelle med «Ting & Tang» kan dere fortelle litt om hva den låta handler om?

T: Det dreier seg om.. ja, hva mener du Yosef?

Y: Jeg mener at «Ting & Tang» er en jævlig wavy låt, vi har fått med Norges desidert mest wavy dude på den. Som er jævlig fett, låta er om å betrakte ting på din egen måte, hvordan uteliv med substanser funker.

*Tshawe ler

Hvordan ble samarbeidet med Arif til? Dere har ikke laget noen låter sammen før?

Y: Jeg har laget et par med han, men ikke noe som er ute noe sted.

T: Jeg har alltid villet jobbe med fyren fordi han er en av de få som har holdt på sitt. Vi trenger flere sånne folk innenfor musikk i det hele tatt. Det er mange som prøver seg, men tenker mere på moten enn ferdighetene, og han kjører begge. Han fokuserer mest der det tells og sånn sett fikk vi respekt for han.

Spør du meg har det bare vœrt et spørsmål om tid fordi hver gang vi har møttes har det alltid vœrt sånn ”Hei! Vi må gjøre no”, så nå som vi skal komme med skive passa det helt perfekt.

Y: Du vet, jeg spurte han om vi skulle gjøre en låt sammen på skiva, og han bare ”jass, du veit forrige gang dere kom med Contakt ass.. Dere spurte ikke meg. Jeg ble mad deppa ass”.

Dere er veteraner i rap gamet, men har de seneste årene tillagt dere et litt mer pop-aktig sound. Hvordan vil dere beskrive soundet nå på den kommende skiva i forhold til de seneste utgivelsene deres?

T: Det er ikke Pop-aktig i det hele tatt, det var veldig bevisst i henhold til, igjen, broshan. Første Contakt er litt mer schizofren musikalsk sett. På en låt så er det ”Snu Deg Rundt” med Kaveh som er veldig gate, til fakkings ”Fest På Smestad Vest” til en låt med Plumbo. Denne gangen her tenker vi å holde det innenfor rammene. Det er alltid jeg som foreslår at fakk it, vi skal ha det morro ikkesant.

*Yosef himler med øynene..

T: Men han blir alltid med da! Og det er veldig sporty av broshan. Så jeg må respektere det også da! Å lage noe skikkelig så ikke Yosef himler sånn med øya å tenker ”faen hvorfor må Tshawe vœre såå ute i tyrnet sitt, ikkesant. Og av respekt for sjangeren selvsagt. Det ble også et samtaleemne hvorvidt det var forsvarlig å hoppe inn og ut av Hip Hop også videre ovenfor de folka som tar Hip Hop såpass seriøst da. Jeg forstår den tanken, men det her er ikke noe som har blitt til på grunn av de, men samtidig på vegne av «the core fanbase» som er glad i Hip Hop da og at vi snakker det språket og. Vi kommer fra det språket, så vi har bare helt og holdent representert det språket. Så denne gangen er det innenfor rammene. Det er Hip Hop i hvert fall.

Y: Det er veldig oss. Det er ingen andre som kan gjøre den skiva her. Vi har tatt det ett skritt tilbake for å så ta to skritt fram.

Føler dere at i løpet av de siste årene har dere blitt utestengt fra den norske Hip Hop scenen?

T: Utestengt? Jeg syns at vi på en måte har blitt litt glemt da. I den forstand atte, jeg vet da faen, jeg tror det er en blanding av at folk tror vi leker litt deilige og det at vi ikke har kommet med materiale på lang tid og det er ikke no feil i at holdningen da blir sånn, ikke sant. Man må reintrodusere seg selv, for kidsa har vokst opp. Det er fear nok det og Hip Hop er såpass konkurransebasert at om det er tilfelle så får det vœre sånn og da får vi stille til de kravene Hip Hop setter.

Y: Og ikke minst at det har kommet en helt ny generasjon. Det er nye folk der ute som er på vei opp. For fem år siden var ikke Arif så stor og Unge Ferrari var ikke født.