Macklemore har sluppet video til han nyeste single «Marmalade» featuring Lil Yachty. Tracken som er produsert av Budo og Tyler Dopps har en positiv feel good vibe, noe som passer bra med videoen.

I think they mad because I broke into the game with a crowbar / Top the charts, Hip Hop ain’t the same we the new stars

I videoen følger vi barneversjoner av de overnevnte rapperene gjennom en dag de tar seg en tur i mercedesen til Macklemore, stopper innom gullsmeden Johnny Dang og henger ut ved bassenget til Oakland Raiders spilleren Marshawn Lynch.