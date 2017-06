MGK–Machine Gun Kelly, tar turen til Sentrum Scene, 30. okt. Den hardtslående «Whiteboyen», er kjent for sin gangsta-sound, men har i senere tid begitt seg ut på et mer «mainstream» sound i kjølevannet til G-Eazy. Uavhengig av sound, er MGK anerkjent som en svært god live-underholder, og det blir nok varmt under taket på Sentrum, når har først entrer scenen. Billetter i salg førstkommende fredag!