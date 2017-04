Mac Miller feat. Ty Dolla $ign «Cinderella»

I fjor slapp Mac Miller sitt fjerde studioalbum «The Divine Feminine» som høstet gode kritikker rundt om i hele verden. Nå følger han opp utgivelsen med video til låta «Cinderella» med Ty Dolla $ign. Dette er første gang de to artistene jobber sammen. I låta forteller Mac om et lidenskapelig kjærlighetsforhold han har til en spesiell dame. Beaten er et sampla fra Tokyo Police Club’s «Tessellate» og videoen som varer i drøye tolv minutter er regissert av Bo Mirosseni.