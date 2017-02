[Bildeserie] M.O.P konsert på Blå

Når du hører «Brownsville, home of the brave» dundre gjennom veggen i brenneriveien 9, er det lett å vite hvem som spiller – Vi snakker selvfølgelig om våre hiphop-helter, M.O.P – Mash Out Posse.

I går var det duket for en helaften med det fineste fra New York. Tunge trommer, lo-fi samples, Premier-beats, og en sinnsykt intens stemning, er en god beskrivelse av gårsdagens konsert. At M.O.P medlemmene Billy Danze og Lil Fame er godt opp i 40-åra hadde ingen betydningen for deres leveranse. Publikumet ble fanget fra første låt. og når «Cold As Ice» ble spilt ti minutter ut i settet – kunne du lukte svetten fra publikum. Er du en av gamle skolens soldater, gikk du glipp av noe minnerikt på Blå i går.