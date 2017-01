Hvis man skal snakke om teknisk skateboarding er det vanskelig å ikke nevne Luan Oliveria. Nike Sb skateren fra Brasil er kjent for tekniske triks og en vanvittig pop.

Nå er han ute med Nike parten, «One For All», som blandt annet har blitt filmet i Brasil, Spania, og LA. Luan går hardt i malinga, og med sin perfeksjonerte stil og meget tekniske repertoar er «One For All» en suveren underholdning – det skader heller ikke at David Bowies «Starman» er soundtracket til editen.