Little Simz ft. Bibi Bourelly – «Customz»

Little Simz — tidligere kjent fra Kehlani samarbeidet, «Table» — hvor hun leverte et knakende godt vers, teamer nå opp med super låtskriveren, Bibi Bourelly — damen bak Rihannas «Bitch Better Have My Money.»

De unge talentene har rekruttert Astronote for produksjonen, og befinner seg i et neo-soul inspirert lydbilde. Little Simz er kjent for å spytte tighte bars, og skuffer gjør hun ikke, Bibi gjør selvfølgelig jobben på refrenget, og sammen er de dynamitt. Vi vil ha mer av dette!