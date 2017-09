Linda Vidala & KingSkurkOne På P3 Live

Hele Norges Linda Vidala og KingSkurkOne har hatt en enorm suksess med bangern «Bængshot» som siden i sommer har vœrt noe store og små, Hip Hop interesserte eller ikke har gått å nynnet på. Hiten har vekket oppsikt med de vågale tekstene i den og har ført til både positive og negative omtaler om Linda og SkurkOne. Sistnevnte for eksempel mistet jobben i barnevernet men de har også blitt roset for å rette oppmerksomhet til ruspolitikken og for å utfordre kjønnsrollene.

Nå har «duoen» tatt turen innom P3 Live for å fremføre en akustisk versjon av hiten deres. I opptredenen ser vi en litt softere utgave av Linda Vidala aka Linda Long Time hvor hun virkelig viser sangtalentet hun har i seg. Dama kan virkelig synge og skurken har også tonet det ned et par hakk på verset men balanserer det med å en energisk fremførelse av hooket.

Se også Linda Vidala og KingSkurkOne fremføre en ny låt, en cover av Calvin Harris’ «Feels» under.