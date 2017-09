Lil Yachty har sluppet video for låta hans «Better» fra hans seneste album Teenage Emotions. Sist gang vi så Yachty i en musikkvideo kjørte barneversjoner av han selv og Macklemore rundt i en mercedes. I denne videoen ser vi Atlanta rapperen våkne opp strandet på en øde øy. Han tusler rundt alene i sanda til han plutselig får øye på en kvinne, og ting utvikler seg til det ‘better’. Se videoen over og stream Teenage Emotions via spotify under!