Young Money legenden, Lil Wayne, trenger ingen stor introduksjon — da han på et tidspunkt var det varmeste navnet på hele planeten.

Nå er det tidligere stjerneskuddet tilbake med prosjektet, In Tune We Trust, hvor han blant annet har med seg Gudda Gudda, HoodyBabe, Mula Gang og Young Jeezy. Prosjektets høydepunkt er definitivt Jeezy samarbeidet, «Fireworks» — produsert av selveste Mike Will Made It.