Etter at debut albumet hans Luv Is Rage 2 klatret seg hele veien til topps av Billboard lista følger nå Philadelphia rapper Lil Uzi Vert opp med musikkvideo til en av årets største hit «XO Tour Lif3». Videoen er regissert av OFF-WHITE grunnlegger Virgil Abloh og viser Lil Uzi gå gatelangs i et slags skrekkfilm scenario. Dessuten er også The Weeknd og NAV med. Sjekk ut videoen selv over!