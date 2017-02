Lil Reese er mest kjent for Chief Keef samarbeidet, «Dont Like», men har hatt noen seriøse utgivelser de seneste årene. Nå er han er ute med ny mixtape, og Chief Keef returnerer for et nytt samarbeid med rapperen.

Chicago-rapperen lanserte mixtape prosjektet, Better Days, for noen dager siden. Tapen bærer preg av 80-talls inspirerte synther, over den klassiske trap-sounden. Med seg på skiva har han Chief Keef, Turbo, CashMoney AP, Shawty Fresh, 12Hunna og fler. Mixtapens høydepunkt er selvfølgelig «Again», med Chief Keef.