Lil Pump ft. Rich The Kid - «Next»

SoundCloud generasjonen har virkelig fått foten innenfor bransjen, og rap artister har aldri vært med selvstendig enn på det nåværende markedet. Rich The Kid og Lil Pump har begge skapt store bølger via den gratis baserte strømmetjenesten, og har bevist at man kan gjøre suksess — uten et stort plateselskap i ryggen.

De unge rapperne ga ut det ekstremt gode samarbeidet, «Next» for en knapp uke siden, og følger nå opp med video til låta. Filmen byr på sterke fargefilter, creepy scener og selvfølgelig noen lettkledde damer.