Den nye låta bruker Walt Disneys karakter Langbein (Goofy) til å sammenligne hvor lame og useriøse noen av de andre rapperene i gamet er, uten å nevne navn.

«Took the string off the MAC, you a goofy / Switch up for some pussy you coochie / How you bad and boujee? / No car, no house, lil’ bitch you goofy»

Låta er produsert av Southside fra 808 Mafia, med på tracken har Lil Durk med seg Atlanta OG’sa Future på hooket og et gjestevers fra Jeezy.