Lil Bibby annonserte det etterlengtede albumet FC3: The Epilogue allerede i fjor, men har latt fansen vente en god stund. Rapperen sier at albumet kommer i nærmeste fremtid, men eksakt dato er foreløbig ikke bekreftet.

For å slukke tørsten til sine fans, lanserer han nå en remix av den allerede populære låta «You Ain´t Gang.» Med seg på remixen har han Kevin Gates, Lil Durk, og den up and coming rapperen, Dej Loaf. Selv om det har tatt lang tid for lanseringen av skiva, er denne remixen et fint plaster på såret.