Lido x They – «Not Enough»

Vi har sett og hørt at 90-tallet blir resirkulert, men ikke i nærheten av det seneste bidraget fra supergruppen, They og vår kjære nordmann, Lido. Det interessante samarbeidet sender deg i en tidsmaskin tilbake på platekompaniet der låta ville funnet sin plass på absolut-music skivene. Det er ingen tvil på talentet til noen av artistene bak denne låta, og det er et SVÆRT overraskende resultat. Alle elsker 90-tallet, selv om de ikke innrømmer det.

THEY. og jeg har vært mye i studio sammen og en kveld bestemte vi oss for å gjøre noe helt annerledes. Vi elsker begge sjangeren New Jack Swing og tenkte vi skulle prøve oss på den genuine tidlig-90s viben. Låten kom utrolig naturlig for oss og var ferdig på en kveld. Vi ante ikke hvordan vi skulle få den til å passe inn på et av prosjektene våre, så vi fant ut at vi kan like gjerne bare gi den ut som en gøy låt for sommeren, forteller Peder Losnegård (aka. Lido).